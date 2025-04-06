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Диван на коліщатках в темній вітальні

Втрати ворога за минулу добу склали 1330 окупантів та 56 артсистем

Автор: Оксана Марушкевич
06/04/2025 08:11
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.25, за даними Генерального штабу ЗСУ , орієнтовно склали:

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НА САЙТ068-777-03-41
  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 923670 (+1330) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10554 (+13) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21972 (+20) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 25786 (+56) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1354 (+4) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1124 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 31846 (+68),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3130 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 43050 (+96) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3789 (+1)

Дані уточнюються

Бий окупанта! Разом переможемо!