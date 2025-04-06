Втрати ворога за минулу добу склали 1330 окупантів та 56 артсистем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.04.25, за даними Генерального штабу ЗСУ , орієнтовно склали:
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- особового складу / personnel ‒ близько/ about 923670 (+1330) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 10554 (+13) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 21972 (+20) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 25786 (+56) од,
- РСЗВ / MLRS – 1354 (+4) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1124 (+0) од,
- літаків / aircraft – 370 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 31846 (+68),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3130 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 43050 (+96) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3789 (+1)
Дані уточнюються
Бий окупанта! Разом переможемо!