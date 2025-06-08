Рятувальники транспортували дитину з-під Говерли

Сьогодні, 8 червня, гірські рятувальники надали допомогу 14-річному підлітку,який втратив свідомість під час сходження на гору Говерла.
Про це передає Правда ІФ з посиланням на ДСНС області
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До чергового рятувальника гірської пошуково-рятувальної групи (ГПРВ) селища Ворохта надійшло повідомлення про те, що його син, 2011 року народження, втратив свідомість біля підніжжя “синього” маршруту на шляху до вершини Говерли.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт вирушили рятувальники ГПРВ Ворохта-2.
По прибуттю на місце події, на щастя, хлопчик був при свідомості.
Рятувальники транспортували дитину, мешканця міста Львів до уроща Заросляк, де передали працівникам екстреної медичної допомоги.