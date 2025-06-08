У Дрогобицькому осередку НСЖУ закликали позбавити Іздрика Шевченківської премії через грубу лексику у його віршах

6 червня у Дрогобицькому осередку Національної спілки журналістів України (НСЖУ) відбулася зустріч з нагоди Дня журналіста.

На ній голова осередку Степан Яким закликав засудити поета Юрія Іздрика як «ворожого елемента» і підтримати ініціативу щодо позбавлення його Шевченківської премії за те, що в його віршах є нецензурна лексика.

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Про це повідомляє Детектор медіа.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив член Дрогобицького осередку НСЖУ, журналіст і військовий Андрій Юркевич.

«Голова осередку обурився, що лауреат такої поважної премії дозволяє собі таке. І запропонував всім присутнім підтримати звернення. З усієї зали лише я і Леонід Гольберг були проти. l далі я покинув засідання», — написав Юркевич.

Він також повідомив, що після цього випадку вирішив покинути осередок.

«Не хочу бути частиною структури, яка на повному серйозі ставить питання “чи можна вживати слово на букву х у поезії”, і на підставі цього намагається скасувати людину. Мені ближчий живий, чесний, іноді різкий текст, ніж оця застигла “правильність” з претензією на моральний авторитет.

Не хочу мати нічого спільного з тим, що там сьогодні відбувалося. А ще – з прикиданням, що все це нормально», — додав Андрій Юркевич.

У коментарі «Детектору медіа» Андрій Юркевич розповів, як відбувалася зустріч у Дрогобицькому осередку НСЖУ 6 червня.

«Не було ніяких передумов щодо якихось обговорень. І тут раптом наш голова Степан Яким висуває постанову про те, щоб позбавити Юрія Іздрика звання лауреата Шевченківської премії. Я не вірив, що таке може бути — щоб поета осуджували на спілці журналістів.

Я просто слухав, що він буде далі говорити. Він зачитав коротку постанову. Сказав, що далі читати не буде, бо там п’ять сторінок. Зачитав його (Іздрика — ред.) вірш, де були, як він сказав, московські матюки. І сказав, що він недостойний. Ще сказав, що він звертався у бібліотеку, щоб його (Іздрика — ред.) книжки сховали і нікому не давали», — сказав Юрченко.

Потім Степан Яким виніс цю постанову на голосування — всі члени осередку проголосували за, окрім Андрія Юркевича і його колеги — журналіста, редактора інтернет-газети «Майдан» Леоніда Гольберга.

«І очільник нашого осередку каже: “Якщо всі за, то одностайно приймаємо рішення”. На що я кажу: “Я проти, і мій колега проти”. І він почав нам щось доводити. Це все зайшло в глухий кут. Я не хотів про це говорити, покинув зал і сказав, що не буду брати в цьому участі», — розповів журналіст.

Андрій Юркевич сказав «Детектору медіа», що вирішив написати пост у фейсбуці, бо хотів, щоб про цей випадок дізналось якомога більше людей.

«На жаль, у моєму рідному Дрогобичі щось таке діється, коли як в 70-х роках на якомусь комсомольському зібранні просто вирішили закенсилити поета за те, що в нього (у віршах — ред.) є якісь матюки. Це якась дикість, і до цього не можна повертатися. Мені дуже шкода, що мої колеги голосували за таке. Хоча я розумію, що їхнє вчорашнє рішення не має жодної юридичної чи якоїсь іншої сили. Це просто якесь непорозуміння.

Я не розмовляв після цього ні з колегами, які за це голосували, ні з самим головою. Я покинув це засідання і вирішив вийти зі складу цього осередку, тому що не хочу мати нічого спільного з такими людьми», — додав журналіст.

Нагадаємо, 9 березня поет Юрій Іздрик став одним із переможців Національної премії України імені Тараса Шевченка. Він переміг у номінації «Література» за книжку поезій «Колекція».