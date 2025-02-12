У січні 2025 року зафіксували надзвичайну активність кандидатів: кількість шукачів і відгуків від них була найвищою з моменту, коли на ринку почався дефіцит кадрів [від початку 2023 року].

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Зокрема, як свідчать дані кадрового порталу Work.ua, фіксують майже 1,5 мільйона відгуків на вакансії в січні, що на 39% більше, ніж було в грудні.

Разом з тим, у перший місяць 2025 року роботодавці розмістили 94 985 вакансій, що на 7% пропозицій роботи більше, ніж було в грудні.

“І хоча за кількістю роботи бачимо практично повне відновлення, структурно розподіл вакансій змінився. У прифронтових регіонах вакансій усе ще набагато менше, ніж було до повномасштабного вторгнення”, — зазначають дослідники.

Якими є заробітні плати в Україні

Медіана так і залишилася на рівні 24 000 гривень. Утім, в деяких регіонах і галузях все ж фіксують зрушення. Зокрема, середні зарплати зросли в Київській (26 000 гривень, +750 гривень до грудня) і Харківській (21 000 гривень, +1 000 гривень) областях.

Також підвищилися пропоновані доходи в категоріях:

«Топменеджмент, керівництво вищої ланки» — 47 500 гривень, +6%;

«Краса, фітнес, спорт» — 25 000 гривень, +4%;

«Страхування» — 26 000 гривень, +4%;

«Будівництво, архітектура» — 28 500 гривень, +4%;

«Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 22 100 гривень, +3%.

У рейтингу посад із найвищими зарплатами (крім керівників, айтівців і фахівців для Сил оборони):

медіабайєр (67 500 гривень),

водій-міжнародник (55 000 гривень),

ендодонтист (51 900 гривень),

рихтувальник, рієлтор, стоматолог, моторист (50 000 гривень),

бізнес-аналітик, продуктовий менеджер (45 000 гривень).

Найнижчі доходи мають бібліотекар (9 500 гривень), маркувальник (11 000 гривень), педагог-організатор (11 500 гривень), прибиральник (12 000 гривень), посудомийник (13 500 гривень), оператор АЗК (14 000 гривень).