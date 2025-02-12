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У Калуші невідомі підпалили авто військовослужбовця. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Калуші невідомі підпалили авто військовослужбовця. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
12/02/2025 13:56
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У Калуші на Івано-Франківщині вночі 12 лютого невідомі підпалили авто військовослужбовця.

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Про це інформує кореспондентка Правда.іф.

Поліцейські відкрили провадження за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

На місці працює слідчо-оперативна група.