Хліб від «Мурашки». Ветеранка Оксана Любінець втілила давню мрію та відкрила у Тисмениці пекарню

Пекарня «Мурашка» працює лише третій день, а піч уже не справляється. З полиць за хвилини розлітаються свіжі круасани з яблуками, вишнями й сиром. Хліб не встигає охолонути, бо розмітають. Цей хліб за бабусиним рецептом Оксана Любінець пекла на Запорізькому напрямку для побратимів. Це було нечасто, але дуже хотіла побалувати «своїх хлопчиків».

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Та й для неї це була можливість відволіктись, пише Репортер.

Побратими підняли мрію

Оксана Любінець на фронт відправилась ще в березні 2022 року. Була бойовим медиком 75 батальйону 102 бригади тероборони. У кінці вересня минулого року звільнилась і, як сама каже, «аби пустити якір», вирішила втілити давню мрію.

Я зрозуміла, аби мене не тягнуло назад, треба щось починати, – говорить Оксана. – Бо діти, бо треба було щось робити саме тут.

До війни вона працювала операційною сестрою в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. А три місяці тому почала втілювати власну справу – відкриття міні-пекарні. І нарешті у неділю, 9 лютого, у Тисмениці, на Вірменській, 3 пекарня запрацювала офіційно.

Це була моя дитяча мрія, – розповідає Оксана Любінець. – Мої бабця, мама пекли в печі колись такі «баби». І вони не пускали мене до свіжого хлібчика, бо казали, що не можна їсти, не корисно. Я завжди підглядала, як вони це роблять. Мені подобався процес вимішування тіста, потім дивитися, як воно росте. З часом ця мрія лишилася десь позаду, а на фронті – відновилась.

У вільний час Оксана пекла хліб «своїм хлопчикам» – так називає побратимів. Каже, завізний приїдався, тож балувала їх чимось особливо добрим, зробленим своїми руками.

І вони підняли ту мою мрію наверх, – говорить Оксана. – Ми в інтернеті знайшли стару вживану електричну піч. Підключались до генератора і так пекли. Борошно купували, коли нас відпускали до міста. У нас з постачанням проблем не було, але, якщо вже хотілося чогось кращого, іншого, то докупляли.

За її словами, випікання хліба там було для неї своєрідним антистресом. І то було нечасто.