Верховинська громада віддала шану воїну Іванському Владиславу

У Верховині попрощалися із полеглим на війні Іванським Владиславом, 21.04.2003 р.н., жителем села Хоротцево.

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Повідомляє Верховинська селищна рада, передає Правда.іф.

У 18 років повернувся в Україну, щоб добровільно піти на строкову службу. Після строкової служби уклав контракт на проходження військової служби у лавах ЗСУ. Був старшим матросом взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти військової частини А2802, 36 окремої бригади морської піхоти за позивним «МОРГАН».

Воїн брав участь у боях на Запорізькому напрямку та в обороні Азовсталі. В кінці жовтня 2022 року морпіхів передислокували на Авдіївський напрямок у райони Водяного та Опитного. У листопаді 2022 року бригада брала участь у боях на Херсонському напрямку та звільненні правобережжя Херсонщини.

Останнім часом Владислав Іванський захищав Україну від ворожої навали на Сумському напрямку. 7 лютого 2025 року в районі населеного пункту Новеньке Сумської області під час виконання бойового завдання в результаті ворожого авіаудару отримав поранення несумісні з життям.