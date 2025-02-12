Як ветеран 128-ї бригади з Івано-Франківська після травми продовжує служити в ТЦК

Військовослужбовець ТЦК Івано-Франківської області ділиться досвідом фронтової служби та розповідає про особливості сучасної мобілізації

Досвід безпосередньої участі в бойових діях став неоціненним активом для роботи в системі комплектування української армії, про що свідчить історія військовослужбовця Миколи з позивним “Булька”, який після отримання бойових травм продовжує свій внесок у захист України в лавах територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пише Правда.іф з посиланням на Версії

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“Перші дні повномасштабного вторгнення показали, що кожен має знайти своє місце у справі захисту держави, тому я без вагань приєднався до Збройних Сил України на початку березня 2022 року”, – розповідає Микола, згадуючи початок свого військового шляху у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Бойовий досвід військовослужбовця охоплює найгарячіші ділянки фронту – від оборони позицій на Запорізькому напрямку до участі у звільненні Херсонщини, де його підрозділ демонстрував високу ефективність у протистоянні з противником.

“Після проходження спеціалізованої підготовки в Німеччині, де ми опановували сучасні тактики ведення бою, я одразу повернувся на передову, де наші війська стримували ворожі атаки на Запорізькому та Донецькому напрямках”, – зазначає військовослужбовець, підкреслюючи важливість міжнародної військової співпраці у підвищенні боєздатності українських підрозділів.

Незважаючи на отримані в ході бойових дій численні травми ніг, які унеможливили подальшу службу на передовій, Микола “Булька” не полишив військової служби, а продовжив свій внесок у зміцнення обороноздатності країни, приєднавшись до команди територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

“Сьогодні моє завдання – передати бойовий досвід новобранцям та допомогти у формуванні боєздатних підрозділів, які зможуть ефективно протистояти ворогу на передовій”, – пояснює військовослужбовець свою нинішню місію в системі комплектування Збройних Сил України.

Історія Миколи “Бульки” є яскравим прикладом того, як бойовий досвід та відданість справі захисту України можуть бути ефективно використані не лише на передовій, але й у системі підготовки та комплектування нових підрозділів українського війська.