Франківців кличуть обстежитись у “Мобільній медичній клініці”

13 лютого о 10:00 в місті Івано-Франківськ (Привокзальна площа) розпочне свою роботу “Мобільна медична клініка”.

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Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає Правда.іф

Жителі та гості міста зможуть конфіденційно та безоплатно обстежитися на ВІЛ інфекцію, ТБ, вірусні гепатити та ІПСШ, а також проконсультуватися щодо профілактики хвороб. У разі виявлення інфекцій, за результатами скринінгу, одразу будуть надаватися направлення до спеціалізованих медичних закладів.

Програма спрямована на зниження рівня соціально значущих інфекційних захворювань в Україні та підвищення рівня раннього виявлення небезпечних хвороб, що сприятиме ефективнішому лікуванню та зменшенню ризику поширення інфекцій серед людей.

Наступні графіки виїздів відслідковуйте на офіційному веб-сайті та сторінці ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» у фейсбук.