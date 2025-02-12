На Прикарпатті затримали ексохоронця російської катівні, яка діяла під час окупації Херсона

Військова контррозвідка СБУ спільно з ДБР викрили ще одного колаборанта, який співпрацював з рф під час окупації Херсона.

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За даними слідства, фігурантом виявився мешканець Херсонщини, колишній працівник місцевої виправної установи, повідомляє СБУ області, передає Правда.іф

“Із приходом загарбників він влаштувався «молодшим інспектором» на службу до російської катівні, облаштованої на базі Дар’ївської виправної колонії № 10. Туди окупанти незаконно звозили проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців”, – йдеться у дописі

Встановлено, що колаборант допомагав агресору охороняти «камери» та конвоювати ув’язнених українців.

Після звільнення Херсону зловмисник «заліг на дно», а згодом мобілізувався до лав Збройних Сил, де сподівався сховатися від правосуддя.

Втім, військові контррозвідники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали на території Харківської області.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За добровільне зайняття посади в незаконних «правоохоронних» органах на тимчасово окупованій території на нього очікує до 15 років тюрми. Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Комплексні заходи проводив відділ військової контррозвідки СБУ в Івано-Франківську спільно зі слідчим відділом ДБР з дислокацією у м. Херсоні. Процесуальне керівництво здійснює Херсонська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.