Франківські таеквондисти привезли з Молдови 9 медалей. ФОТО

З 7 по 9 лютого у столиці Молдови Кишиневі відбувся міжнародний турнір з Таеквон-До І.Т.Ф. Moldova Open Cup 2025.

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У змаганнях взяли участь близько 300 спортсменів з Молдови, Італії, Чехії та України. Нашу країну в Кишиневі представляли франківські таеквондисти.

Від України на цьому турнірі виступили шість спортсменів з Івано-Франківська.

Це вихованці тренерів Тараса Парфана (чорний пояс, ІІІ дан) та Сергія Данищука (чорний пояс, IV дан).

Змагання відбувались у двох розділах Таеквон-До: формальні вправи (туль) і спаринг (мацогі).

Турнір був доволі конкурентним, деякі франківські таеквондисти вперше спробували свої сили на змаганнях такого рівня.

Наші спортсмени вибороли у Молдові дев’ять медалей.

Анастасія Гавриляк (тренер Сергій Данищук): спаринг (мацогі) – золото, формальні вправи (туль) – срібло;

Володимир Парфан (тренер Тарас Парфан): спаринг (мацогі) – золото, формальні вправи (туль) – бронза;

Злата Витвицька (тренер Тарас Парфан): спаринг (мацогі) – срібло, формальні вправи (туль) – срібло;

Софія Філіпчук (тренер Тарас Парфан): спаринг (мацогі) – срібло;

Станіслав Витвицький (тренер Тарас Парфан): спаринг (мацогі) – бронза;

Софія Парфан (тренер Тарас Парфан): спаринг (мацогі) – бронза.

Вітаємо спортсменів та бажаємо нових перемог у 2025 році!