Калушанка народила немовля вагою майже 5 кіло. ФОТО

11 лютого 2025 року Наталія Красько народила дівчинку вагою 4740 г. У сім’ї це друга дитина, адже мають старшу доньку Діану, якій 21 рік.

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До слова батьки завжди хотіли ще одну дитину, пише Правда.

“Завжди хотіли ще одну дитину- і ось справжній подарунок долі! Вони великі молодці! Це найбільша вага новонародженого з початку року! Хай Боженька їм допомагає!”.

За словами завідувачки Калуським пологовим будинком Лесі Григорів це найбільша вага новонародженого з початку 2025 року.