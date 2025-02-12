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Калушанка народила немовля вагою майже 5 кіло. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Калушанка народила немовля вагою майже 5 кіло. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
12/02/2025 16:20
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11 лютого 2025 року Наталія Красько народила дівчинку вагою 4740 г. У сім’ї це друга дитина, адже мають старшу доньку Діану, якій 21 рік.

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До слова батьки завжди хотіли ще одну дитину, пише Правда.

“Завжди хотіли ще одну дитину- і ось справжній подарунок долі! Вони великі молодці! Це найбільша вага новонародженого з початку року! Хай Боженька їм допомагає!”.

За словами завідувачки Калуським пологовим будинком Лесі Григорів це найбільша вага новонародженого з початку 2025 року. 