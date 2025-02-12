У п’яти областях можуть ввести локальний карантин, серед них – Івано-Франківська

У 5 областях через зростання захворюваності на ГРВІ зафіксовано перевищення епідпорогу: в Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У них можуть ввести так званий “локальний карантин”.

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В цих областях чи окремих населених пунктах регіону за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати посилені протиепідемічні заходи, так званий «локальний карантин». Зокрема йдеться про дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи, повідомляють на сайті МОЗ.

Загалом, за останній тиждень в країні занедужало 171 068 людей, із них 104 843 – діти. Це на 13% більше ніж тижнем раніше, однак така кількість захворілих притаманна для середини епідсезону та не перевищує епідпорогу, розрахованого для України на 2024/2025 роки.

За останній тиждень лише 3% захворілих через ускладнення ГРВІ потребували госпіталізації. А саме 4 687 пацієнтів, з яких 2 912 – діти. Вони отримали усю необхідну медичну допомогу.

“Наразі підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни. Враховуючи дані щотижневого моніторингу, прогнозовано до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією. З початку циркуляції вірусів грипу в країні — з січня — зареєстровано 15 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання, за даними медиків померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу”, – йдеться у дописі

Загалом з початку епідсезону з 30 вересня по 9 лютого на ГРВІ, грип та COVID-19 в країні перехворіло 2 262 760 людей. Це на 22,8% менше аналогічного періоду епідсезону 2023-2024 років. За цей час діагностовано 17 380 випадків захворювання на COVID-19, з яких 78 випадків — летальні.

Найдієвіша профілактика COVID-19 та грипу — це вакцинація, зокрема для людей з груп ризику. Вакцинація проти грипу не захищає від COVID-19 і навпаки. Натомість щеплення проти цих хвороб, або з будь-яким іншими рекомендованим, можна робити в один день. Щеплення проти COVID-19 в Україні залишаються безоплатними. Для вакцинації використовують омікрон-специфічні вакцини Comirnaty від Pfizer для дорослих та дітей. Зробити щеплення можна, звернувшись до свого сімейного лікаря.