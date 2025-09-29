СБУ затримала агента ФСБ, який коригував атаки на військові заводи Заходу України

Служба безпеки України викрила на Хмельниччині місцевого мешканця, який працював на російську спецслужбу. Затриманий збирав дані про військові об’єкти та оборонні підприємства регіону, по яких ворог планував комбіновані удари дронами та ракетами.

Пише Правда.іф з посиланням на СБУ

За даними слідства, агентом ФСБ виявився різноробочий.

Він потрапив у поле зору спецслужб РФ, коли шукав “легкі заробітки” у Телеграм-каналах. Щоб зібрати потрібні відомості, чоловік випитував інформацію у знайомих під час розмов, після чого виїжджав на місцевість, фотографував об’єкти й наносив їхні координати на Google Maps.

“СБУ задокументувала діяльність зрадника та затримала його на гарячому під час спроби зняти відео поблизу однієї з потенційних цілей»” – повідомили у відомстві.

Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Затриманому оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Хмельницькій області спільно з Головним управлінням внутрішньої безпеки СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.