Що потрібно знати батькам новонародженого. Поради лікаря-неонатолога

Коли народжується дитина, її батьки переважно розгублюються, адже їм потрібно адаптуватися до немовляти і до своєї нової ролі – батьків новонародженого. У такі моменти на допомогу приходить лікар-неонатолог. Це спеціаліст, який перебуває в пологовій залі під час самих пологів і який допомагає дитині адаптуватися до свого позаутробного розвитку. Які питання найчастіше виникають у батьків, чи потрібно проводити малюку вакцинацію та як не боятися залишитися наодинці з новонародженим після виписки з пологового будинку. Про це та інше читачам Правда.іф розповідає лікар-педіатр, неонатолог медичного центру VISE clinic Марія Федорів.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Одразу після народження малюка, неонатолог, за допомогою шкали Апгар, оцінює стан шкіри, стан дихання, чистоту серцевих скорочень немовляти. І за малюком неонатолог спостерігає спостереження до 28-го дня його життя. Далі вести дитину буде уже лікар-педіатр.
«У перші доби життя немовляти неонатолог розповідає батькам про різні фізіологічні перехідні стани. Це набряк молочних залоз, або ж кров’янисті, незначні виділення з піхви новонародженої дівчинки, чи висипання по шкірі. Батькам не варто переживати, оскільки ці прояви через деякий час минають і ніякого лікування проводити не потрібно.
Завжди неонатолог наголошує на догляді за пупком, щоб не виникло інфікування, бо це по суті відкрита рана. Раніше це місце в пологовому обробляли і зеленкою, і спиртом. Зараз зовсім інші підходи до обробки пуповини. Не варто прикривати підгузком сам пупковий залишок, він самостійно підсихає, нічого додаткового робити чи обробляти його не потрібно. Термін, коли відпадає пуповина, в різних діток різний, тому що це залежить від самої товщини пуповини. Це може бути як на третю добу, так і може і до десяти діб», – наголошує Марія Федорів.
Найголовніше, чого навчає неонатолог в пологовому будинку, це правильне прикладання дитини до грудей. Лікар займається і з мамою, і з самою дитиною. Тут можуть виникати такі проблеми у мами, як тріщини сосків від неправильного прикладання. Можуть виникнути проблеми через саму фізіологію соска, вона називається – втягнуті соски, коли дитина не може присмоктатися до молочної залози.
Варто поговорити і про вакцинацію новонародженої дитини. Першу вакцину від вірусного гепатиту B проводять в першу добу життя малюка, а на третю або п’яту добу роблять другу вакцину. Вакцинацію БЦЖ від туберкульозу проводять на третю, п’яту добу після пологів.
При виписці з пологового будинку дитині проколюють пальчик на ніжці і беруть крапельки крові на папірець з чотирма кружечками. Це визначення спадкових захворювань. Як правило в Україні роблять скринінг тільки чотирьох захворювань: фенілкетонурії, гіпотиреозу, муковісцидозу і адреногенітального синдрому. Якщо вчасно діагностувати ці захворювання, дитина отримає замісну терапію, медики вчасно розпочнуть лікування, захворювання не розвиватиметься і не виникне ускладнень.
Також новонародженим проводять вакцинацію вітаміном К, це запобігає геморагічним захворюванням.
Поради лікаря-неонатолога допоможуть і після виписки мами з малюком із пологового будинку. Зазвичай всі бояться першої доби перебування малюка без нагляду спеціалістів, хвилюються через перше купання.
«Часто мами створюють тепличні умови для дітей. Я категорично проти цього. Для купання, звісно, має бути 22-23º, але для комфортного сну, щоб дитина гарно спала, максимальна температура – 19-20º. Окрім того, щоб дитина не захворіла, обов’язковим є провітрювання приміщення, вологе прибирання і, звісно ж, гігієна рук», – каже Марія Федорів.
Детальніше за посиланням: https://vise.com.ua/intervyu/neonatol_u_pershi_dni_jyttia/