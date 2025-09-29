Що потрібно знати батькам новонародженого. Поради лікаря-неонатолога

Коли народжується дитина, її батьки переважно розгублюються, адже їм потрібно адаптуватися до немовляти і до своєї нової ролі – батьків новонародженого. У такі моменти на допомогу приходить лікар-неонатолог. Це спеціаліст, який перебуває в пологовій залі під час самих пологів і який допомагає дитині адаптуватися до свого позаутробного розвитку. Які питання найчастіше виникають у батьків, чи потрібно проводити малюку вакцинацію та як не боятися залишитися наодинці з новонародженим після виписки з пологового будинку. Про це та інше читачам Правда.іф розповідає лікар-педіатр, неонатолог медичного центру VISE clinic Марія Федорів.

Одразу після народження малюка, неонатолог, за допомогою шкали Апгар, оцінює стан шкіри, стан дихання, чистоту серцевих скорочень немовляти. І за малюком неонатолог спостерігає спостереження до 28-го дня його життя. Далі вести дитину буде уже лікар-педіатр.

«У перші доби життя немовляти неонатолог розповідає батькам про різні фізіологічні перехідні стани. Це набряк молочних залоз, або ж кров’янисті, незначні виділення з піхви новонародженої дівчинки, чи висипання по шкірі. Батькам не варто переживати, оскільки ці прояви через деякий час минають і ніякого лікування проводити не потрібно. Завжди неонатолог наголошує на догляді за пупком, щоб не виникло інфікування, бо це по суті відкрита рана. Раніше це місце в пологовому обробляли і зеленкою, і спиртом. Зараз зовсім інші підходи до обробки пуповини. Не варто прикривати підгузком сам пупковий залишок, він самостійно підсихає, нічого додаткового робити чи обробляти його не потрібно. Термін, коли відпадає пуповина, в різних діток різний, тому що це залежить від самої товщини пуповини. Це може бути як на третю добу, так і може і до десяти діб», – наголошує Марія Федорів.

Найголовніше, чого навчає неонатолог в пологовому будинку, це правильне прикладання дитини до грудей. Лікар займається і з мамою, і з самою дитиною. Тут можуть виникати такі проблеми у мами, як тріщини сосків від неправильного прикладання. Можуть виникнути проблеми через саму фізіологію соска, вона називається – втягнуті соски, коли дитина не може присмоктатися до молочної залози.

Варто поговорити і про вакцинацію новонародженої дитини. Першу вакцину від вірусного гепатиту B проводять в першу добу життя малюка, а на третю або п’яту добу роблять другу вакцину. Вакцинацію БЦЖ від туберкульозу проводять на третю, п’яту добу після пологів.

При виписці з пологового будинку дитині проколюють пальчик на ніжці і беруть крапельки крові на папірець з чотирма кружечками. Це визначення спадкових захворювань. Як правило в Україні роблять скринінг тільки чотирьох захворювань: фенілкетонурії, гіпотиреозу, муковісцидозу і адреногенітального синдрому. Якщо вчасно діагностувати ці захворювання, дитина отримає замісну терапію, медики вчасно розпочнуть лікування, захворювання не розвиватиметься і не виникне ускладнень.

Також новонародженим проводять вакцинацію вітаміном К, це запобігає геморагічним захворюванням.

Поради лікаря-неонатолога допоможуть і після виписки мами з малюком із пологового будинку. Зазвичай всі бояться першої доби перебування малюка без нагляду спеціалістів, хвилюються через перше купання.

«Часто мами створюють тепличні умови для дітей. Я категорично проти цього. Для купання, звісно, має бути 22-23º, але для комфортного сну, щоб дитина гарно спала, максимальна температура – 19-20º. Окрім того, щоб дитина не захворіла, обов’язковим є провітрювання приміщення, вологе прибирання і, звісно ж, гігієна рук», – каже Марія Федорів.

