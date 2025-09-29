На Говерлі через погану погоду заблукали жінка з сином

Рятувальники Івано-Франківщини розшукали заблукалих туристів.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

“29 вересня о 10:58 до Служби порятунку надійшло повідомлення від туристки, яка разом із сином 2010 р.н., перебуваючи на горі Говерла, через різке погіршення погодних умов втратили орієнтування та не могли самостійно продовжити рух”, – йдеться у дописі.

Зв’язок із жінкою підтримувався, координати місця перебування рятувальниками були встановлені.

До проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників Гірського пошуково-рятувального відділення «Заросляк», які оперативно розшукали та супроводили туристів до НСБ «Заросляк».

Рятувальники нагадують, перед виходом у гори обов’язково:

• перевіряйте прогноз погоди;

• не вирушайте на складні маршрути самостійно;

• беріть із собою заряджений телефон, теплий одяг та запас їжі;

• реєструйте свій маршрут та завантажуйте мобільний додаток “Порятунок у горах”: http://surl.li/hbabwg