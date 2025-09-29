28 вересня помер воїн Сергій Присяжний

Завтра, 30 вересня 2025 року, об 11.00 год. відбудеться чин похорону Воїна.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Пише Правда.ІФ з посиланням на Переріслянську сільську територіальну громаду.
Переріслянська громада проведе Сергія в його останню земну дорогу.
Він боронив Україну, відстоював мир і свободу кожного з нас.
“У скорботній тиші, з молитвами і квітами, проведемо Воїна та подякуймо йому за мужність, за стійкість, за безмежну любов до рідної землі”, – пише в дописі.
В Сергія залишились дочка та син, дружина та мама.