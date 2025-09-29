ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

28 вересня помер воїн Сергій Присяжний

Автор: Уляна Роднюк
29/09/2025 18:26
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Завтра, 30 вересня 2025 року, об 11.00 год. відбудеться чин похорону Воїна.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.ІФ з посиланням на Переріслянську сільську територіальну громаду. 

Переріслянська громада проведе Сергія в його останню земну дорогу.

Він боронив Україну, відстоював мир і свободу кожного з нас.

“У скорботній тиші, з молитвами і квітами, проведемо Воїна та подякуймо йому за мужність, за стійкість, за безмежну любов до рідної землі”, – пише в дописі.

В Сергія залишились дочка та син, дружина та мама.

СХОЖІ НОВИНИ