28 вересня помер воїн Сергій Присяжний

Завтра, 30 вересня 2025 року, об 11.00 год. відбудеться чин похорону Воїна.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Переріслянську сільську територіальну громаду.



Переріслянська громада проведе Сергія в його останню земну дорогу.

Він боронив Україну, відстоював мир і свободу кожного з нас.

“У скорботній тиші, з молитвами і квітами, проведемо Воїна та подякуймо йому за мужність, за стійкість, за безмежну любов до рідної землі”, – пише в дописі.

В Сергія залишились дочка та син, дружина та мама.