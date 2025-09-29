Івано-франківців просять пожертвувати книги для Благодійного Garage Sale

Незабаром, 3, 4 і 5 жовтня у Івано-Франківську пройде Благодійний книжковий Garage Sale. Мета заходу – зібрати 238 000 грн на апарат ШВЛ для військового госпіталю, інформує Правда.іф.

“Ми організували книжковий Garage Sale, який пройде за адресою вул. Залізнична, 33 у Івано-Франківську. Просимо містян долучитися і приносити нам книги. Ми приймаємо будь-які україномовні книги, в також книги іншими мовами, крім російської”, – розповідає голова Громадської організації “Галицькі леви” та керівник Івано-Франківської міської організації Всеукраїнської спілки ветеранів війни Роман Дорожівський.

Акцію підтримав відомий письменник Тарас Прохасько, він передасть для заходу книги з автографами.

Точки збору книг: вул. Залізнична, 33 (офіс Всеукраїнської спілки ветеранів війни), пивоварня “Гонір”, в також міська Ратуша.

Під час заходу відбудеться також кінопоказ, а дружини ветеранів напечуть смаколиків.