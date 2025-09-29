Сьогодні у високогір’ї Карпат випав сніг. ВІДЕО

29 вересня Карпати покрилися снігом. У гірському масиві Чорногорі стовпчик термометра опустилися до 3° морозу.

Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС Івано-Франківської області.

Рятувальники застерігають туристів бути обережними під час мандрівок. Вирушаючи в гори, потрібно стежити за оновленнями прогнозу погоди та обов’язково завантажити застосунок “Порятунок у горах” та “Порятунок”.

Ці додатки призначені для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме: