У Франківську водійка уникла тюрми за смертельний наїзд на пішохода

Нещодавно Івано-Франківський міський суд виніс вирок головному технологу ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат» за вчинення смертельної ДТП.

Як йдеться в матеріалах справи, дорожньо-транспортна пригода сталася 16 січня 2025 року о 07:25 год по вул. Набережній, пише ГК.

Водійка збила 65-річного чоловіка на пішохідному переході. Від отриманих травм він загинув на місці.

Спершу родичі загиблого подали цивільний позов, де просили відшкодувати їм 1 мільйон моральної шкоди. Однак згодом відкликали його, оскільки водійка добровільно виплатила їм гроші, про які йшлося в цивільному позові.

У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала. Пояснила, що не була уважною за кермом та здійснила наїзд на потерпілого. Також попросила вибачення, розкаялася та просила суд суворо не карати її.

Дослідивши усі матеріали справи, суд визнав обвинувачену винною у вчиненні злочину та призначив 4 роки ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 1 рік. Однак реальний термін покарання замінили на 1 рік і 6 місяців умовного.

Протягом цього часу обвинувачена має періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання і не виїжджати за межі України без погодження.