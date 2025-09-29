ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На вул. Івасюка водій рухався без ввімкненого світла фар у темну пору доби

Автор: Уляна Роднюк
29/09/2025 16:25
Під час зупинки транспортного засобу та перевірки документів з’ясувалося, що за кермом перебуває неповнолітній, який не має посвідчення водія.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області.

На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 126 (Керування транспортними засобом особою, яка не має права керування транспортним засобом) та за ст. 122 (Порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами) КУпАП та відсторонили від керування.

Нагадуємо: керування транспортним засобом без посвідчення водія є грубим порушенням законодавства.

