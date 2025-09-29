Поліцейські завершили досудове розслідування щодо батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу за катування дітей

Створений подружжям дитячий будинок сімейного типу, який до повномасштабного вторгнення функціонував на Херсонщині, згодом переїхав до Галицької територіальної громади.

Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області.



На вихованні у чоловіка перебувало семеро дітей – п’ятеро малолітніх та двоє неповнолітніх.

У ході слідства зʼясувалося, що упродовж 2022–2025 років обвинувачений систематично застосовував до дітей психологічний тиск та фізичне насильство. Він висловлював погрози, принижував та залякував вихованців, бив їх паском, шлангом, лозиною, шнуром від зарядного пристрою. Чоловік примушував старших дітей бити молодших, вигадував різноманітні покарання – тривалі присідання, стрибки, утримування важких предметів.

Крім того, він змушував дітей тривалий час стояти у кутах, позбавляв вільного доступу до їжі, примушував до праці та погрожував фізичною розправою.

Слідчі Галицького відділення поліції за процесуального керівництва Івано-Франківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування).

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.