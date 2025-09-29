На Покрови у Івано-Франківську пройде Благодійний ярмарок

1 жовтня відзначають День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День ветерана та Покрову Пресвятої Богородиці. На площі Ринок у Івано-Франківську, біля Ратуші, відбудеться Благодійний ярмарок, інформує Правда.іф.

