На Покрови у Івано-Франківську пройде Благодійний ярмарок

1 жовтня відзначають День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День ветерана та Покрову Пресвятої Богородиці. На площі Ринок у Івано-Франківську, біля Ратуші, відбудеться Благодійний ярмарок, інформує Правда.іф.
“Учні ліцею N23 розмалювали багато військових артефактів і продаватимуть їх. Також будуть різні смаколики. Тому запрошуємо усіх долучатися і прийти до Ратуші на наш ярмарок”, – сказав голова Громадської організації “Галицькі леви” та керівник Івано-Франківської міської організації Всеукраїнської спілки ветеранів війни Роман Дорожівський.