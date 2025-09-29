На Прикарпатті судитимуть батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу за катування 7 дітей

Прокурори Івано-Франківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо батька-вихователя дитячого будинку сімейного типу.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.



Йому інкримінують катування малолітніх та неповнолітніх дітей-вихованців (ч. 1 ст. 127 КК України).

За даними слідства, упродовж 2022–2025 років обвинувачений систематично застосовував до дітей психологічний тиск і фізичне насильство. Погрози, приниження та залякування він поєднував із ударами паском, шлангом, лозиною та шнуром від зарядного пристрою. Удари наносив у прикриті одягом частини тіла, застосовував різноманітні «покарання»: тривалі стрибки, присідання з пляшками води на витягнутих руках, стояння у кутку на тривалий час під наглядом інших дітей. У разі невиконання його вказівок – застосовував нові тортури.

Крім того, чоловік обмежував дітей у доступі до їжі, змушував до праці, постійно висловлював погрози, принижував та залякував їх, завдаючи сильних фізичних та моральних страждань.

У результаті його дій постраждали п’ятеро малолітніх і двоє неповнолітніх вихованців.

За вчинене йому загрожує 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в області.