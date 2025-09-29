У ранковій ДТП біля Галича загинув військовий Роман Руснак

ДТП трапилася 29 вересня близько 6:00 год.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію області.

Чоловік призваний на військову службу у квітні 2022 року. Служив у Тернопільській області, а з березня 2025 року боронив Україну у Донецькій та Харківській областях.

Як попередньо зʼясували поліцейські, близько 6:00 год на автодорозі сполученням «Івано-Франківськ-Галич», керуючи автомобілем «Mitsubishi L200», водій 1978 р.н. не впорався з керуванням, допустив занос автомобіля, внаслідок чого виїхав за межі проїзної частини дороги та з’їхав у кювет.

Внаслідок аварії, 47-річний житель с.Перегінське, Калуського району від отриманих травм загинув на місці події.

За цими фактом слідчі поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.