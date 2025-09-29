На Прикарпатті 15-річний хлопець загинув за кермом мопеда

ДТП трапилася 28 вересня близько 21:00 між с. Кричка та с. Яблунька Солотвинської ТГ.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію області.

15-річний водій, керуючи мопедом «Yamaha», рухався ґрунтовою ділянкою автодороги, що між с. Кричка та с. Яблунька Солотвинської ТГ, не впорався із керуванням та впав. Від отриманих травм неповнолітній водій мопеда помер.

За цими фактом слідчі поліції Івано-Франківщини розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Встановлюються усі обставини аварій.