Як працює центр ментального здоров’я у Франківську

У центрі ментального здоров’я, який 19 вересня 2025 року розпочав роботу на базі Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, протягом тижня проконсультували 51 дитину.

Про це Суспільному повідомила керівниця центру Лариса Підвербецька, пише Правда.

Також для 39 дітей провели діагностичні й психокорекційні заняття.

З її слів, зараз із пацієнтами у центрі працюють клінічний психолог і дитячий психіатр. Одна з основних причин звернень у заклад — невротичні розлади.

У листопаді цього року в центрі планують сформувати мультидисциплінарну мобільну команду, фахівці якої зможуть надавати консультації у місцях проживання дітей, додала Лариса Підвербецька.

Що відомо центр ментального здоров’я

Приміщення центру ментального здоров’я працівники обласної дитячої лікарні облаштували спільно з представниками “Карітас Чеська Республіка”. На роботи витратили орієнтовно 5 мільйонів гривень. За гроші з обласного бюджету закупили лабораторне обладнання.

У центрі є кабінети індивідуальної та групової терапії, маніпуляційна кімната, вбиральня з душем, палата денного стаціонару.