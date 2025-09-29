ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по території росії
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по території росії

Автор: Олег Мамчур
29/09/2025 13:00
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп дозволив Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по території росії. За його словами, це рішення розділяють і віцепрезидент Венс, і держсекретар Рубіо.

Про це стало відомо з інтерв’ю Келлога для Fox News.

«Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь – так. Використовуйте можливість наносити удари на великій відстані. Жодних недоторканних місць не існує», – наголосив Келлог.

Він також зазначив, що саме через це президент Володимир Зеленський звернувся до Трампа з проханням надати Україні ракети Tomahawk. Келлог також висловив упевненість, що росія не здатна виграти війну.

«Він (Трамп. – ред.) завжди був оптимістичним щодо вирішення (війни), але постійна інформація від розвідки та держсекретаря показує йому, що росія не виграє цю війну. Інакше вона вже була б у Києві, Одесі, за Дніпром», – зазначив Келлог.

