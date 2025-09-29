Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по території росії

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп дозволив Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по території росії. За його словами, це рішення розділяють і віцепрезидент Венс, і держсекретар Рубіо.

Про це стало відомо з інтерв’ю Келлога для Fox News.

«Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь – так. Використовуйте можливість наносити удари на великій відстані. Жодних недоторканних місць не існує», – наголосив Келлог.

Він також зазначив, що саме через це президент Володимир Зеленський звернувся до Трампа з проханням надати Україні ракети Tomahawk. Келлог також висловив упевненість, що росія не здатна виграти війну.