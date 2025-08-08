Сервери HP ProLiant в Україні

Великий попит на сервери компанії Hewlett-Packard зумовлений надійністю, продуктивністю та функціональністю цього обладнання. До того ж, асортимент моделей та конфігурацій HP ProLiant дозволяє вибрати вдале рішення під різні робочі навантаження у потрібному форм-факторі: від офісних підлогових серверів Tower до стійкових та блейд-систем для високопродуктивних обчислень. Сервери цього бренду характеризуються також енергоефективністю, розширеними можливостями керування та підтримкою сучасних технологій зберігання даних.
Перелік основних переваг серверів HP ProLiant
Популярність серверів бренду HP пов’язана з наступними ключовими перевагами:
- Просте розгортання, керування та обслуговування. Сервери HP ProLiant мають вбудовані інструменти для автоматизованого розгортання операційної системи та швидких налаштувань. Інструмент HPE iLO передбачає широкі можливості для віддаленого адміністрування. А просте обслуговування забезпечує модульна конструкція, дозволяючи швидко встановлювати комплектуючі для серверів без необхідності зупинки роботи системи. Експлуатація обладнання HP також є зручною завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, автоматичним оновленням прошивки та функціям запобігання несправностей.
- Надійність та відмовостійкість. Сервери HP оснащені сучасними технологіями захисту системи та самодіагностики, що дозволяє мінімізувати ризики простоїв та забезпечити безперебійну роботу IT-інфраструктури. Серед них – наявність розумних датчиків, що відстежують температуру, автоматичне керування вентиляторами, онлайн підключення резервної пам’яті.
- Висока продуктивність. Розроблені на базі потужних процесорів Intel Xeon, сервери HP ProLiant забезпечують високий рівень продуктивності та енергоефективності. Високошвидкісна пам’ять DDR4 та DDR3 підвищує ефективність роботи ресурсомістких додатків. А завдяки сумісному використанню RAID-контролера Smart Array та жорстких дисків типу SAS чи SAS SSD забезпечується висока пропускна здатність та швидкий доступ до даних.
- Енергоефективність. Серверне обладнання бренду HP відповідає найвищим вимогам стандартів енергоефективності у своїй галузі. Цього вдалося досягти завдяки технології Thermal Logic для ефективного керування ресурсами живлення та охолодження, набору датчиків Sea of Sensors та можливостям вибору блоків живлення.
- Масштабованість. Моделі HP ProLiant легко адаптувати під зростаючі потреби бізнесу завдяки можливостям розширення оперативної пам’яті, гнучкій конфігурації сховищ, підтримці масштабованих мережевих рішень.
Висока якість серверів HP ProLiant має і відповідну вартість. Саме тому часто обирають можливість придбання б в сервера, що дозволяє заощадити і при цьому отримати продуктивне обладнання від надійного бренду. Замовити готове рішення чи підібрати оптимальну модель сервера за допомогою конфігуратора можна на сайті Serversell. Ця компанія спеціалізується на продажу б/в обладнання провідних брендів та надає на нього гарантію. В Serversell доступна доставка серверів по Україні, а кожна одиниця замовленого типу обладнання в обов’язковому порядку проходить передпродажне комплексне тестування.
