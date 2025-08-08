Сервери HP ProLiant в Україні

Великий попит на сервери компанії Hewlett-Packard зумовлений надійністю, продуктивністю та функціональністю цього обладнання. До того ж, асортимент моделей та конфігурацій HP ProLiant дозволяє вибрати вдале рішення під різні робочі навантаження у потрібному форм-факторі: від офісних підлогових серверів Tower до стійкових та блейд-систем для високопродуктивних обчислень. Сервери цього бренду характеризуються також енергоефективністю, розширеними можливостями керування та підтримкою сучасних технологій зберігання даних.

Перелік основних переваг серверів HP ProLiant

Популярність серверів бренду HP пов’язана з наступними ключовими перевагами:

Просте розгортання, керування та обслуговування. Сервери HP ProLiant мають вбудовані інструменти для автоматизованого розгортання операційної системи та швидких налаштувань. Інструмент HPE iLO передбачає широкі можливості для віддаленого адміністрування. А просте обслуговування забезпечує модульна конструкція, дозволяючи швидко встановлювати комплектуючі для серверів без необхідності зупинки роботи системи. Експлуатація обладнання HP також є зручною завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, автоматичним оновленням прошивки та функціям запобігання несправностей. Надійність та відмовостійкість. Сервери HP оснащені сучасними технологіями захисту системи та самодіагностики, що дозволяє мінімізувати ризики простоїв та забезпечити безперебійну роботу IT-інфраструктури. Серед них – наявність розумних датчиків, що відстежують температуру, автоматичне керування вентиляторами, онлайн підключення резервної пам’яті. Висока продуктивність. Розроблені на базі потужних процесорів Intel Xeon, сервери HP ProLiant забезпечують високий рівень продуктивності та енергоефективності. Високошвидкісна пам’ять DDR4 та DDR3 підвищує ефективність роботи ресурсомістких додатків. А завдяки сумісному використанню RAID-контролера Smart Array та жорстких дисків типу SAS чи SAS SSD забезпечується висока пропускна здатність та швидкий доступ до даних. Енергоефективність. Серверне обладнання бренду HP відповідає найвищим вимогам стандартів енергоефективності у своїй галузі. Цього вдалося досягти завдяки технології Thermal Logic для ефективного керування ресурсами живлення та охолодження, набору датчиків Sea of Sensors та можливостям вибору блоків живлення. Масштабованість. Моделі HP ProLiant легко адаптувати під зростаючі потреби бізнесу завдяки можливостям розширення оперативної пам’яті, гнучкій конфігурації сховищ, підтримці масштабованих мережевих рішень.

Висока якість серверів HP ProLiant має і відповідну вартість.

