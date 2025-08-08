Аналітик показав, як на Долинщині проводять”санітарну рубку” здорового лісу

На Долинщині під приводом “санітарних рубок” проводять суцільні рубки абсолютно здорових букових дерев. Про це йдеться у відеороботі аналітика Петра Тєстова.
Аналітик Української природоохоронної групи Петро Тєстов показав, як під виглядом санітарних рубок, у Вигодскому лісництві ДП «Ліси України» суцільно вирубують здорові букові дерева «не помічаючи» червонокнижні види рослин, пише Бліц-Інфо.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
“Ми знаходимося на ділянці де зараз Вигодське надлісництво проводить суцільну санітарну рубку. Ліс навколо нас суцільно “хворий”, суцільно “завалений вітровалом”, суцільно “постраждалий”. Всі дерева навколо на думку лісників ті, які не можуть далі існувати без людини і їх треба зрубати. Немає дерева – немає проблем. В чому взагалі особливість? У тому, що в листяні ліси, на відміну від хвойних монокультурних лісів, є більш стійкими до змін клімату. І щоб там треба було проводити суцільну санітарну рубку, усе навколо має бути буквально завалене. А якщо подивитись – ми бачимо, що цілком нормально стоять буки, які можуть і далі рости. Тому ця суцільна санітарна рубка – це якраз та фейкова суцільна санітарна рубка з якими ми боремося”,- каже Тєстов.
Окремо еколог наголосив, що біля нього знаходиться червонокнижна рослина – лунарія оживаюча. І її у цьому лісі багато, бо це рослина букових лісів.
“За законодавством цю ділянку не мали б рубати суцільно, бо тут є червонокнижні види. Але ДП “Ліси України” примудрилося не помітити лунарію, хоча її тут багато. Тому коли вам кажуть, що лісники хочуть спростити процедуру суцільних санітарних рубок, щоб “рятувати ліс” – це брехня. Суцільні санітарні рубки їм треба, щоб такі абсолютно нормальні ліси оголошувати “хворими” і рубати в нуль”,- підсумував еколог.