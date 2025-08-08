Аналітик показав, як на Долинщині проводять”санітарну рубку” здорового лісу

Аналітик Української природоохоронної групи Петро Тєстов показав, як під виглядом санітарних рубок, у Вигодскому лісництві ДП «Ліси України» суцільно вирубують здорові букові дерева «не помічаючи» червонокнижні види рослин, пише Бліц-Інфо.

“Ми знаходимося на ділянці де зараз Вигодське надлісництво проводить суцільну санітарну рубку. Ліс навколо нас суцільно “хворий”, суцільно “завалений вітровалом”, суцільно “постраждалий”. Всі дерева навколо на думку лісників ті, які не можуть далі існувати без людини і їх треба зрубати. Немає дерева – немає проблем. В чому взагалі особливість? У тому, що в листяні ліси, на відміну від хвойних монокультурних лісів, є більш стійкими до змін клімату. І щоб там треба було проводити суцільну санітарну рубку, усе навколо має бути буквально завалене. А якщо подивитись – ми бачимо, що цілком нормально стоять буки, які можуть і далі рости. Тому ця суцільна санітарна рубка – це якраз та фейкова суцільна санітарна рубка з якими ми боремося”,- каже Тєстов.