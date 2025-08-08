У Житомирі затримали двох підлітків, які вчинили теракт



Служба безпеки та Національна поліція затримали «по гарячих слідах» двох російських агентів, які ввечері 5 серпня вчинили теракт у Житомирі.

Підлітки підірвали саморобний вибуховий пристрій (СВП) в одному із мікрорайонів обласного центру. Внаслідок події загинув чоловік, ще один – госпіталізований у тяжкому стані.

“Як встановило розслідування, підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обоє потрапили у поле зору агресора, коли через Телеграм-канали шукали легкого заробітку. Після вербування неповнолітні отримали інструкції від куратора з рф, за якими виготовили СВП з підручних засобів. Для конспірації агенти купували складові до вибухівки у різних магазинах та на місцевих ринках. Для максимального ураження вони начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву – спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів”,- кажуть в СБУ.

Потім фігуранти заклали вибухівку за координатами, які так само отримали на месенджер від куратора.

На місці запланованого теракту агенти заховали телефонну камеру, через яку окупанти відстежили прибуття жертв на локацію і активували СВП.

Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.