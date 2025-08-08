“Я не міг нічого — лежав, не рухаючись”: історія захисника, який у Франківську повернувся до життя

У березні 2025-го під час розгортання станції ППО на Харківському напрямку він отримав важке поранення — у військових влучив дрон-камікадзе «Ланцет».

Історію захисника розповіли на сторінці Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА.

«Осколкове поранення легенів, печінки, перелом правої руки. Один із уламків зачепив хребет, п’ятий-шостий хребець», — пригадує Андрій. Після вибуху побратими винесли його з епіцентру ураження і викликали швидку.

Перші години й дні пам’ятає уривчасто:

«Дівчина в кареті швидкої постійно говорила зі мною, щоб я не втрачав свідомість. Отямився вже у реанімації Харківського шпиталю». Попереду було кілька операцій — на легенях і правій руці. Після невдалого втручання, руку довелося оперувати повторно. Потім Київ, далі медичний потяг, і зрештою Івано-Франківськ, де Андрій зараз проходить реабілітацію в обласній клінічній лікарні. Перший місяць був найважчим. «Я не міг нічого — лежав, не рухаючись. Тепер, завдяки мультидисциплінарній команді, я можу сам вдягнутися, взутися, пересідати на крісло колісне. Я їм дуже вдячний за те, що навчили», — каже Андрій.

Щодня він працює з фізичним терапевтом Петром і ерготерапевткою Христиною. Вони допомагають відновити базові функції — навчитися самостійно їсти чи виїжджати в місто. На цьому шляху його підтримує родина: сестра живе поряд і щодня допомагає, на зв’язку — дружина, ще одна сестра й донька.

«Найважливіше в реабілітації — дрібниці. Кожна вправа, кожен рух, кожна дія згодом складається в цілу картину. Спочатку не розумієш, навіщо все це. А потім усвідомлюєш: саме з цього починається повернення до життя», — каже він.

Андрій зараз в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, проте хоче продовжити відновлення в медзакладі ближче до дому. Фахівці вже зняли АЗФ, адже зламана кістка майже відновилася.

Загалом Андрій вже повністю самостійний в побуті, тож зараз чоловік більше вчиться користуватися кріслом колісним, адже через травму руки він багато речей не міг робити. Тож тепер задача — надолужити і показати, як ефективно користуватися кріслом: самостійно пересуватись на різні відстані, долати пороги й ухили, виконувати побутові дії.