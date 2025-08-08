Пенсіонер з Франківська організував схему переправлення “ухилянтів”. ФОТО

Поліцейські ліквідували черговий нелегальний маршрут за кордон, який організував пенсіонер з Івано-Франківська. Слідчі поліції завершили досудове розслідування у справі. За процесуального керівництва Окружної прокуратури Івано-Франківська обвинувальний акт скеровано до суду.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що обвинувачений, діючи з корисливих мотивів, налагодив канал виїзду військовозобов’язаних чоловіків поза межами офіційних пунктів пропуску, інформує Правда з посиланням на поліцію Прикарпаття.

Фігурант підшуковував охочих уникнути мобілізації, погоджував із ними умови та маршрути виїзду і приймав оплату — 10 тисяч доларів США. Надалі він організовував поїздки до прикордонних районів Закарпаття. Обвинувачений особисто супроводжував клієнтів до місця переправлення, давав вказівки, забезпечував транспорт та координував дії.

Слідчі поліції Прикарпаття інкримінують обвинуваченому вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з конфіскацією майна.