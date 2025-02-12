“Привіт, потрібна допомога – позич гроші”: саме за такою схемою шахраї видурили у мешканки Івано-Франківської громади 8 тисяч гривень.

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Отримавши доступ до облікового запису, шахраї надсилають друзям, знайомим та родичам повідомлення з проханням позичити кошти. Якщо Ви отримали такий меседж, не поспішайте, а переконайтеся, чи справді вони потребують вашої фінансової допомоги.

До правоохоронців звернулася 51-річна жінка, мешканка Івано-Франківської територіальної громади із заявою про те, що її ошукали. Потерпіла розповіла, що в одному із месенджерів отримала повідомлення нібито від знайомої, яка просила терміново скинути гроші. Жінка одразу ж погодилась. Невідома надіслала номер картки, на яку заявниця перерахувала одним платежем 8 000 гривень.

Лише після цього прикарпатка зателефонувала до подруги, котра повідомила, що ніяких повідомлень не надсилала, а її профіль зламали шахраї.

Слідчі дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують, подбайте про безпеку своєї інтернет-сторінки: