“Привіт, потрібна допомога – позич гроші”: саме за такою схемою шахраї видурили у мешканки Івано-Франківської громади 8 тисяч гривень.
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Отримавши доступ до облікового запису, шахраї надсилають друзям, знайомим та родичам повідомлення з проханням позичити кошти. Якщо Ви отримали такий меседж, не поспішайте, а переконайтеся, чи справді вони потребують вашої фінансової допомоги.
До правоохоронців звернулася 51-річна жінка, мешканка Івано-Франківської територіальної громади із заявою про те, що її ошукали. Потерпіла розповіла, що в одному із месенджерів отримала повідомлення нібито від знайомої, яка просила терміново скинути гроші. Жінка одразу ж погодилась. Невідома надіслала номер картки, на яку заявниця перерахувала одним платежем 8 000 гривень.
Лише після цього прикарпатка зателефонувала до подруги, котра повідомила, що ніяких повідомлень не надсилала, а її профіль зламали шахраї.
Слідчі дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України.
Поліцейські нагадують, подбайте про безпеку своєї інтернет-сторінки:
- встановлюйте складні паролі для кожного облікового запису та обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію.
- Якщо Вам у соцмережі прийшло повідомлення від друга на кшталт: «Привіт! Позич, будь ласка, гроші» – перш ніж допомогти, переконайтеся, що Вам пише не шахрай, котрий зламав сторінку вашого товариша.
- Перетелефонуйте другу за номером, який Ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці в соцмережах. Бо якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону в профілі.
- Запитайте друга те, що можете знати тільки Ви.
- Не завжди є можливість подзвонити, чи можливо Ви давно не спілкувалися і номеру телефону у вас немає. Таке питання одразу викриє шахрая.
- Напишіть спільним друзям в соцмережах і спитайте чи не отримували вони подібних повідомлень від друга. Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку на всіх підписників зламаної сторінки.