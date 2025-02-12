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Шахраї видурили у мешканки Івано-Франківської громади 8 тисяч гривень
Диван на коліщатках в темній вітальні

Шахраї видурили у мешканки Івано-Франківської громади 8 тисяч гривень

Автор: Олег Мамчур
12/02/2025 19:30
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“Привіт, потрібна допомога – позич гроші”: саме за такою схемою шахраї видурили у мешканки Івано-Франківської громади 8 тисяч гривень.

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Отримавши доступ до облікового запису, шахраї надсилають друзям, знайомим та родичам повідомлення з проханням позичити кошти. Якщо Ви отримали такий меседж, не поспішайте, а переконайтеся, чи справді вони потребують вашої фінансової допомоги.

До правоохоронців звернулася 51-річна жінка, мешканка Івано-Франківської територіальної громади із заявою про те, що її ошукали. Потерпіла розповіла, що в одному із месенджерів отримала повідомлення нібито від знайомої, яка просила терміново скинути гроші. Жінка одразу ж погодилась. Невідома надіслала номер картки, на яку заявниця перерахувала одним платежем 8 000 гривень.

Лише після цього прикарпатка зателефонувала до подруги, котра повідомила, що ніяких повідомлень не надсилала, а її профіль зламали шахраї.

Слідчі дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські нагадують, подбайте про безпеку своєї інтернет-сторінки:

  • встановлюйте складні паролі для кожного облікового запису та обов’язково налаштуйте двофакторну автентифікацію.
  • Якщо Вам у соцмережі прийшло повідомлення від друга на кшталт: «Привіт! Позич, будь ласка, гроші» – перш ніж допомогти, переконайтеся, що Вам пише не шахрай, котрий зламав сторінку вашого товариша.
  • Перетелефонуйте другу за номером, який Ви точно знаєте, а не за тим, що вказаний на сторінці в соцмережах. Бо якщо шахрай зламав сторінку, то міг змінити номер телефону в профілі.
  • Запитайте друга те, що можете знати тільки Ви.
  • Не завжди є можливість подзвонити, чи можливо Ви давно не спілкувалися і номеру телефону у вас немає. Таке питання одразу викриє шахрая.
  • Напишіть спільним друзям в соцмережах і спитайте чи не отримували вони подібних повідомлень від друга. Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку на всіх підписників зламаної сторінки.