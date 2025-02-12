Стало відомо, в яких прикарпатських громадах зняли карантин щодо сказу тварин

У двох громадах Івано-Франківщини провели оздоровчі та дезінфекційні заходи проти сказу тварин.

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Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано – Франківській області, передає Правда.іф

Одразу два населені пункти Івано-Франківщини оздоровлено від сказу тварин та оголошено благополучними:

– у Тисменицькій міській громаді Івано-Франківського району (згідно рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Тисменицькій міській раді від 11.02.2025 № 1 «Щодо зняття карантинних обмежень»);

– у Єзупільській селищній громаді Івано-Франківського району (згідно рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Єзупільській селищній раді від 11.02.2025 № 1 «Про зняття карантинних обмежень»).

Захворювання на сказ домашнього собаки на території Тисменицької міської громади було встановлено Івано-Франківською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби 11.12.2024 р. Після цього рішенням ДНПК при Тисменицькій міській раді від 11.12.2024 р. № 7 було затверджено План заходів з ліквідації вогнища сказу в одному з населених пунктів громади.

В ході проведення оздоровчих заходів спеціалісти Тисменицького відділу Івано-Франківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини провели вакцинацію всіх сприйнятливих тварин в неблагополучному пункті, в т.ч. щеплено: 115 голів собак, 46 – котів, 8 – ДРХ (кози), 22 – ВРХ та 5 – коней.

Захворювання на сказ домашнього кота на території Єзупільської селищної громади було встановлено Івано-Франківською регіональною державною лабораторією Держпродспоживслужби 11.12.2024 р. Після цього рішенням ДНПК при Єзупільській селищній раді від 11.12.2024 р. № 8 було затверджено План заходів по ліквідації вогнища сказу в одному з населених пунктів громади.

В ході проведення оздоровчих заходів спеціалісти Тисменицького відділу Івано-Франківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини провели вакцинацію всіх сприйнятливих тварин в неблагополучному пункті, в т.ч. щеплено: 100 голів собак, 55 – котів, 4 – ДРХ (кози), 8 – ВРХ та 3 – коней.

Крім того, в осередках виникнення захворювання тварин на сказ були проведені дезінфекційні заходи.

Протягом дії карантинних обмежень спеціалісти ветеринарної медицини здійснили інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо небезпеки та профілактики сказу тварин шляхом проведення бесід та розповсюдження інформаційних листівок

“Щорічна планова вакцинація тварин проти сказу є обов’язковою! Інформація про вакцинацію повинна бути внесена до ветеринарно-санітарного паспорта на тварину та засвідчена підписом та печаткою спеціаліста ветеринарної медицини”, – нагадують в управлінні.

У випадку виявлення контакту домашніх тварин з тваринами дикої фауни, необхідно повідомляти спеціалістів ветеринарної медицини для проведення відповідних заходів з метою попередження зараження та загибелі домашніх тварини.