Африканська чума свиней: на Косівщині триває карантин

Як повідомлялося раніше, на території НПП «Гуцульщина», що у Косівській міській територіальній громаді, виявили мертвими двох диких кабанів. За результатами дослідження патологічного матеріалу в Івано-Франківській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби підтвердили збудник африканської чуми серед диких свиней (АЧС).

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Про це пише Правда з посиланням на пресслужбу Косівської РДА.

Угіддя НПП «Гуцульщина» та Косівської РО УТМР, населені пункти с. Вербовець, м. Косів, с. Пістинь Косівської громади визначили зоною захисту в радіусі 3 км від епізоотичного вогнища.

До зони спостереження (нагляду) в радіусі 7 км увійшли с. Уторопи Яблунівської громади, с. Микитинці, с. Смодна, с. Старий Косів, с. Черганівка, с. Бабин, с. Город, с. Соколівка Косівської громади, с. Хімчин Рожнівської громади, с. Старі Кути, с. Малий Рожин Кутської громади, с. Гуцулівка, с. Кривоброди Матеївецької громади та угіддя НПП «Гуцульщина» і Косівської РО УТМР.

У визначених зонах захисту та спостереження спеціалістами відповідних служб проводяться невідкладні заходи з ліквідації, локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Так, ветеринари здійснюють облік, перепис та контроль свиней у господарствах усіх форм власності: станом на 10 лютого 2025 року обстежено 19 свиногосподарств приватного сектору у Пістині, 13 господарств приватного сектору у Косові та 17 свиногосподарств приватного сектору у Вербовці. Власників господарств у зоні захисту попереджають про заборону продавати, переміщувати, утримувати на вигулі чи забивати свиней.

Наразі на ринках у зоні захисту діють обмеження щодо торгівлі м’ясом.