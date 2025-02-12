Зеленський прокоментував свою розмову з Трампом

Президент США Дональд Трамп у середу, 12 лютого, провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним, після чого зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському.

Президент України прокоментував діалог з Дональдом Трампом та розповів подробиці їхнього обговорення. Про це передає Правда ІФ з посиланням на 24 канал

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Про що говорили Зеленський та Трамп

Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському після розмови з Владіміром Путіним. За даними Офісу Президента, діалог українського та американського лідерів тривав близько години. Президент України вже розкрив перші подробиці телефонної розмови.

Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва,

– ідеться у повідомленні.

Він висловив вдячність президенту США за інтерес до того, що Вашингтон та Київ можуть зробити разом. Окремо лідери обговорили розмову Володимира Зеленського з міністром фінансів США Скотом Бессентом і підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії.

За його словами, Дональд Трамп також розкрив деталі своєї розмови з Владіміром Путіним. Крім вищезгаданого, президенти США та України домовилися про подальші контакти та зустрічі. Глава держави наголосив, що Україна більше за всіх хоче досягти миру.