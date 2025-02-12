Олена Шуляк: Виробництво далекобійної зброї в пріоритеті для держави

Україна спрямує 739 млрд грн на виробництво та закупівлю зброї і забезпечить довгострокові контракти для оборонно-промислового комплексу в 2025 році

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Про це повідомила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, в 2025 році в фокусі держави вироблення далекобійної зброї українського виробництва, адже минулого року інвестиції в цей напрямок вже дали конкретні результати на полі бою. Очільниця “Слуги Народу” нагадала, що Україна випробувала й поставила в серійне виробництво вітчизняні крилаті ракети, а також провела розробку та випробування балістичних ракет. Крім того, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував виготовлення 30 тис. далекобійних дронів, які здатні долати понад тисячу кілометрів, щоб уразити важливі військові та економічні об’єкти країни-агресорки.

“Сьогодні наші далекобійні ракети і дрони вражають стратегічні російські військові цілі далеко в тилу. Вони виводять з ладу нафтопереробні заводи, які забезпечують паливом російську військову техніку, а також оборонні заводи РФ, руйнують логістичні ланцюжки та знищують скупчення живої сили та техніки. Тому збільшення виробництва далекобійної зброї дасть можливість Силам оборони України ще інтенсивніше завдавати ударів по території ворога”, – зазначила Олена Шуляк.

Парламентарка додала, що в цьому році також планується запровадження довгострокових контрактів на виробництво зброї та боєприпасів, адже це був один із ключових запитів від оборонних підприємств.

Очільниця “Слуги Народу” також нагадала, що партія “Слуга Народу” системно та послідовно допомогає українській армії та вкладає гроші в український ОПК. Загалом впродовж повномасштабної війни “Слуга Народу” направила для Сил оборони вже 400 млн грн, а також ще 49 млн грн зекономлених коштів фінансування партія направила до державного бюджету. На всі ці кошти були закуплені, зокрема, вітчизняні протитанкові ракетні комплекси “Стугна-П” для Національної гвардії та 2000 систем радіоелектронної боротьби ближньої дії українського виробництва.

Крім того, за словами Олени Шуляк, надзвичайно активну позицію щодо допомоги ЗСУ проявляють і депутати партії “Слуга Народу” в регіонах, які завжди одностайно не тільки підтримують виділення додаткових коштів на оборону, а й самі часто ініціюють такі рішення в своїх місцевих радах. Зокрема, майже 20 млрд грн було виділено на потреби ЗСУ з бюджетів областей, районів і громад по всій країні за ініціативи депутатів партії “Слуга Народу”.