Жителька Городенківщини Марія Тимчук відзначила 101-річний ювілей. ФОТО

10 лютого 2025 року відзначила 101-річчя Тимчук Марія Іванівна, жителька села Дубки Чернелицької селищної ради Коломийського району Івано-Франківської області.

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Про це пише Правда з посиланням на фб-сторінку Чернелицької ТГ.

Життєвий шлях нашої ювілярки видався нелегким. Народилася Марія Іванівна 10 лютого 1924 року в багатодітній сім’ї, де було шестеро дітей. Марія була найстаршою дитиною, і тому випало на її долю нести важкий тягар.

Вже у свої десять років вона допомагала батькам і вдома, і в полі. Працювала на жнивах, в’язала снопи, складала їх в полукіпки. Троє дітей в сім’ї померло, а троє вижило. Перенесла Марія Іванівна голодомор, лихоліття війни та важкі часи післявоєнної відбудови.

У роки Другої світової війни через недостовірні дані прийшлося їй деякий час перебувати у в’язниці колишнього Чернелицького району. Після чого Марія Іванівна втратила здоров’я, скалічила свою душу, але це не зламало її, хоч перебула страшні катування в нелюдських умовах. Проте віра в Бога помогла їй пережити той жах.

Повернувшись в сім’ю, яка в той час хворіла тифусом, Марія залишилась сильною людиною. Вона вміло підтримувала чоловіка, батьків, вміла радіти життю, свідомо ставитися до всіх мінливостей долі.

Марія Іванівна народила і виховала трьох дітей. Працювала в колгоспі та вдома, вирощуючи зі своїми дітьми тютюн. Сьогодні Марія Іванівна радіє 8 онуками, 12 правнуками і 2 праправнуками.