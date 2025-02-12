Двоє навідників на франківський аеродром не визнають вини та просять суд їх виправдати

У середу, 12 лютого 2025 року, Івано-Франківський апеляційний суд продовжив розгляд справи обвинувачених у державній зраді Дмитра Кузнецова та Олександра Віхляєва.
На засіданні їхні адвокати подали клопотання про повторний допит свідків та вимагали скасувати рішення Івано-Франківського міського суду, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне
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Дмитро Кузнецов та його адвокат Ігор Сулима вважають безпідставними докази, надані на розгляд суду. Зокрема Ігор Сулима говорить, що у протоколі допиту від 9 березня 2022 року немає підпису його підзахисного. А допит проводили без присутності адвоката.
“Я вважаю, що таке порушення є суттєвим, і ці докази взагалі не могли братися, оскільки участь захисника в цьому була обов’язковою, бо інкриміноване діяння — це особливо тяжкі злочини”, — пояснює Ігор Сулима.
Зі слів адвоката Олександра Русина, його підзахисного Олександра Віхляєва звинуватили у передачі російським спецслужбам інформації про військовий аеродром в Івано-Франківську та інші об’єкти критичної інфраструктури, яку він здійснював через таємний чат у застосунку Telegram. Втім, каже захисник, підтвердження у телефоні обвинуваченого не знайшли.
“Наявність функції Telegram-чату матеріалами справи також не підтверджено. Хоча це мала б зробити експертиза. Експертиза також зазначила, що телефон Віхляєва та вилучені інші електронні пристрої не піддавалися зміні”, — говорить Олександр Русин.
Засуджений Олександр Віхляєв каже, що у матеріали справи “просто понакладали папери, що не пов’язані із самими обвинуваченнями”, а вирок “взагалі не витримує ніякої критики”. Там “просто скопійоване обвинувачення”.
Натомість прокурор Олексій Безрукий говорить, що у вироку чітко зазначено, на яких доказах базується обвинувачення.
“Вважаю, що кожен доказ чітко обґрунтований, кожен зазначений. І послідовно вказано, в чому вина обвинувачених знайшла своє підтвердження”, — пояснив прокурор.
Наприкінці засідання адвокат Ігор Сулима звернувся із клопотанням щодо перегляду відеозапису допиту Кузнецова. Олександр Русин вимагав повторного допиту свідків, скасування рішення суду першої інстанції й винесення нового вироку.
Суддя Андрій Малєєв призначив наступне судове засідання на 17 березня 2025 року.