В Карпатах завдяки адаптивним лижам реабілітують ветеранів

Реабілітація через зимові види спорту. В українських Карпатах фахівці реабілітаційного центру влаштували для ветеранів російсько-української війни катання на лижах. Наскільки адаптивний спорт допомагає в реабілітації і які враження від катання серед військових?
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Олександр готується до свого першого в житті спуску на лижах в Карпатах. Підкорювати схили вирушає під наглядом інструкторів.
Ще кілька спроб, і ось він сам маневрує на трасі.
Олександр Толоченко, ветеран російсько-української війни:
Відволікає. Ти забуваєш, що ти з обмеженими можливостями, ти стаєш повноцінною людиною, що я можу робити все те, що роблять люди.
24-річний Олександр родом із Житомирщини. На захист країни став одразу після повномасштабного вторгнення, спершу в лавах ТрО, далі у складі штурмового батальйону “Айдар”. У 23-му під час важких боїв за Кліщіївку хлопець підірвався на протипіхотній міні й втратив обидві ноги.
Олександр Толоченко, ветеран російсько-української війни:
Я зараз пробую весь адаптивний спорт, який зроблений для людей з обмеженими можливостями, підбираю для себе хобі.
На адаптивні лижі Олександр вперше став місяць тому в Голосіївському парку, коли там проводили для ветеранів ознайомчі тренування.
Артем до поранення теж ніколи не катався. Тож зараз надолужує…
Артем Дудченко, ветеран російсько-української війни:
Я бачу лише лижі, швидкість, схил. І відчуття ніби я на власних ногах їду на лижах.
Нижні кінцівки боєць втратив на Запорізькому напрямку через влучання ворожого FPV-дрона. Відновлюється у столичному протезно-реабілітаційному центрі для військовослужбовців “TYTANOVI”.
Артем Дудченко, ветеран російсько-української війни:
Завдяки нашому реабцентру у нас дуже активний спортивний шлях. Ми займаємося баскетболом, плаванням, стрільбою з лука, дрифт започатковується, і от випала така можливість покататися на адаптивних лижах. Це дуже гарний спосіб для реабілітації.
В’ячеслав Запорожець, засновник та керівник протезно-реабілітаційного центру “TYTANOVI Rehab”:
Спорт, активність – це гормони, це якраз досягнення, що ти не каліка. Ми вперше в грудні спробували адаптивні лижі ще у нас в Києві, і я був здивований, наскільки це сподобалось ветеранам. Лижі якраз працюють на такому психологічному рівні, що без кінцівки ти спроможний на багато – їздити, спускатися по горах.
У центрі лікують, протезують та відновлюють бійців зі складними ампутаціями. Катання на лижах – це один з елементів спортивної реабілітації. У Карпатах її проходять дванадцятеро їхніх ветеранів. Всі новачки в лижному спорті.
Степан Коробкін, ветеран російсько-української війни:
Чому не спробувати? Це цікаво спробувати щось нове, я ніколи не катався на лижах…
І лижі – це не єдине нове, що встиг відкрити для себе ветеран з Донеччини Степан Коробкін.
Степан Коробкін, ветеран російсько-української війни:
Я перша людина з ампутацією руки в Україні, яка піднялася на плато Кіліманджаро. Надихнути інших людей, щоб вони не закривались в собі і йшли далі.
Для ветеранів послуги інструкторів, спорядження і саме катання – безкоштовні.