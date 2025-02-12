В Карпатах завдяки адаптивним лижам реабілітують ветеранів

Реабілітація через зимові види спорту. В українських Карпатах фахівці реабілітаційного центру влаштували для ветеранів російсько-української війни катання на лижах. Наскільки адаптивний спорт допомагає в реабілітації і які враження від катання серед військових?

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Олександр готується до свого першого в житті спуску на лижах в Карпатах. Підкорювати схили вирушає під наглядом інструкторів.

Ще кілька спроб, і ось він сам маневрує на трасі.

Олександр Толоченко, ветеран російсько-української війни:

Відволікає. Ти забуваєш, що ти з обмеженими можливостями, ти стаєш повноцінною людиною, що я можу робити все те, що роблять люди.

24-річний Олександр родом із Житомирщини. На захист країни став одразу після повномасштабного вторгнення, спершу в лавах ТрО, далі у складі штурмового батальйону “Айдар”. У 23-му під час важких боїв за Кліщіївку хлопець підірвався на протипіхотній міні й втратив обидві ноги.

Олександр Толоченко, ветеран російсько-української війни:

Я зараз пробую весь адаптивний спорт, який зроблений для людей з обмеженими можливостями, підбираю для себе хобі.

На адаптивні лижі Олександр вперше став місяць тому в Голосіївському парку, коли там проводили для ветеранів ознайомчі тренування.

Артем до поранення теж ніколи не катався. Тож зараз надолужує…

Артем Дудченко, ветеран російсько-української війни:

Я бачу лише лижі, швидкість, схил. І відчуття ніби я на власних ногах їду на лижах.

Нижні кінцівки боєць втратив на Запорізькому напрямку через влучання ворожого FPV-дрона. Відновлюється у столичному протезно-реабілітаційному центрі для військовослужбовців “TYTANOVI”.

Артем Дудченко, ветеран російсько-української війни:

Завдяки нашому реабцентру у нас дуже активний спортивний шлях. Ми займаємося баскетболом, плаванням, стрільбою з лука, дрифт започатковується, і от випала така можливість покататися на адаптивних лижах. Це дуже гарний спосіб для реабілітації.

В’ячеслав Запорожець, засновник та керівник протезно-реабілітаційного центру “TYTANOVI Rehab”:

Спорт, активність – це гормони, це якраз досягнення, що ти не каліка. Ми вперше в грудні спробували адаптивні лижі ще у нас в Києві, і я був здивований, наскільки це сподобалось ветеранам. Лижі якраз працюють на такому психологічному рівні, що без кінцівки ти спроможний на багато – їздити, спускатися по горах.

У центрі лікують, протезують та відновлюють бійців зі складними ампутаціями. Катання на лижах – це один з елементів спортивної реабілітації. У Карпатах її проходять дванадцятеро їхніх ветеранів. Всі новачки в лижному спорті.

Степан Коробкін, ветеран російсько-української війни:

Чому не спробувати? Це цікаво спробувати щось нове, я ніколи не катався на лижах…

І лижі – це не єдине нове, що встиг відкрити для себе ветеран з Донеччини Степан Коробкін.

Степан Коробкін, ветеран російсько-української війни:

Я перша людина з ампутацією руки в Україні, яка піднялася на плато Кіліманджаро. Надихнути інших людей, щоб вони не закривались в собі і йшли далі.

Для ветеранів послуги інструкторів, спорядження і саме катання – безкоштовні.