Що подивитись на вихідні: ТОП-5 детективних серіалів

Немає нічого цікавішого, ніж спробувати розгадати, хто винний, ще до того, як це зроблять слідчі в детективному серіалі. Немає нічого захопливішого, ніж зануритись у нову справу разом із детективами на екрані.

Правда.іф радить любителям детективних загадок до перегляду п’ять серіалів.

Деякі з них дотримуються класичних форм, тоді як інші балансують на межі між детективом і трилером, детективом і драмою або навіть детективом і комедією. В асортименті є як мінісеріали, так і ті, що стали рекордсменами за кількістю сезонів. Однак найважливішим залишається те, що всі вони пропонують захоплюючі історії про злочини, які майстерно розкривають проникливі детективи.

Мейр із Істтауна (Mare of Easttown) 2021

Мінісеріал про інспектора в американській глибинці, яка розслідує вбивство та паралельно намагається якось налагодити своє життя. Трагедія в минулому, складні стосунки з матір’ю, екс-чоловіком і дочкою в теперішньому, складнощі у спілкуванні з чоловіками – все це накладає відбиток на те, як живе головна героїня, яка, незважаючи на це, все одно намагається виконувати свою роботу професійно.

Її історія схожа на наповнення самого серіалу: він пропонує дорослу драму, але це зовсім не скасовує відмінної детективної історії. Героїня Кейт Вінслет веде справу про вбивство молодої дівчини, в якій кілька підозрюваних представляють алібі, а подальші пошуки ведуть як до сім’ї дівчини, так і до сім’ї самої поліцейської інспекторки. Містечко невелике, всі одне одного знають, усіх пов’язують історії в минулому. Як наслідок, винним або замішаним може виявитися будь-хто.

Крім традиційно чудової Вінслет тут також зайняті Гай Пірс, Джин Смарт, Еван Пітерс і Джуліанна Ніколсон.

Лютер (Luther) 2010-2019

За принципом викладення історії цей серіал нагадує “Коломбо”: глядачі знають хто злочинець, але не знають, як на нього вийде детектив. За способами побудови припущень і версій це схоже на Холмса. Однак за манерою поведінки та життєвим укладом Лютер несхожий ні на одного, ні на іншого. Він відчайдушно намагається врятувати шлюб, а в процесі розслідування злочинів і сам часом робить щось не надто законне. Крім того, його тягне до злочинниці, яка своїм талантом одночасно і кидає йому виклик, і інтригує, і виступає джерелом дивного натхнення.

У шоу п’ять сезонів – не надто довгих, зате яскравих та динамічних. У ролі одержимого детектива Ідріс Ельба. У ролі його злочинної музи – Рут Вілсон. У 2023 році вийшов також художній фільм “Лютер: Сонце на спаді”, який став прямим продовженням серіалу, але створити щось особливе у авторів не вийшло – картина не те щоб погана, але точно не видатна.

Грішниця (The Sinner) 2017-2021

Після дуже успішного першого сезону вийшло ще три, у результаті серіал перетворився на антологію: кожен новий сезон представляє нову справу для одного і того ж детектива (Білл Пуллман). Всі ці справи поєднує єдиний принцип – спочатку здається, що з тим, хто є винним, все абсолютно ясно, і докази незаперечно вказують на одну людину. Втім, коли за справу береться слідчий, який не лінується прискіпливо досліджувати обставини злочину, для обвинуваченого з’являється проблиск надії.

У першому сезоні такою обвинуваченою стала Джессіка Біл, яка зіграла дуже нетипову для себе роль, що принесла їй багато номінацій на престижні ТВ-нагороди (вона ж стала одним із продюсерів серіалу). Дівчина вбиває людину на пляжі, багато разів ударяючи її ножем – свідків вдосталь, інших підозрюваних немає. Схоже, пряма дорога в камеру до кінця своїх днів, але за справу береться той самий проникливий детектив.

У другому сезоні на хлопчика падає підозра у отруєнні двох дорослих із релігійної громади. У третьому сезоні розслідуються обставини смертельної аварії, яка стає мостом до іншої, куди складнішої справи. Четвертий сезон – справа про зникнення дівчини із багатої родини.

Перрі Мейсон (Perry Mason) 2020-2023

Екранізація романів Ерла Стенлі Гарднера із зміненим підходом до зображення центрального персонажа. Якщо в книгах це успішний адвокат, який з легкістю і навіть блиском розплутує найскладніші справи, то в серіалі нам показують процес становлення цього адвоката (і в процесі цього становлення він проходить через бідність, алкоголь та спроби оговтатися після участі у війні).

Першою його серйозною справою стає викрадення та вбивство півторарічного хлопчика, в якому звинувачується його мати. Палиці в колеса ставить і місцева влада, і поліція, а тому для розслідування потрібно не лише запастися терпінням, а й прийняти ризики для власної безпеки. У головних ролях Меттью Різ, Джульєт Райленс, Шей Віґем, Тетяна Маслані і Джон Літгоу. У 2023 році вийшов другий сезон серіалу, після чого його (принаймні, тимчасово) закрили.

Допит (Interrogation) 2020

Десятисерійний американський серіал за реальними подіями. Молодий хлопець знаходить матір мертвою у власному будинку. Він проникає в будинок, знявши з вікна блокування за допомогою викрутки, а паралельно дзвонить 911 та просить про допомогу. Потім всі обставини обертаються проти нього: не рідний син, а прийомний; стосунки з матір’ю були важкими, його наркозалежність їм також не допомагала. Крім того, слідчі виявляють нестиковки в історії виявлення тіла, і ось уже самому хлопцеві висунуто звинувачення у вбивстві.

Далі починаються нескінченні допити, на яких і збудовано цей серіал. Причому побудований таким чином, що їх можна дивитися в будь-якому порядку. Певним чином, це інтерактив, лише без меню вибору та хитрих комп’ютерних алгоритмів. Детальний, добре продуманий серіал для вдумливого глядача, який буде однозначно винагороджений за терпіння.