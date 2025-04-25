ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Івано-Франківські спецпризначенці СБУ уразили чотири російських танка та спалили спостережний пункт рашистів
Диван на коліщатках в темній вітальні

Івано-Франківські спецпризначенці СБУ уразили чотири російських танка та спалили спостережний пункт рашистів

Автор: Олег Мамчур
25/04/2025 13:21
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Оператори ударних дронів СБУ Івано-Франківська продовжують завдавати втрат окупантам на Донеччині.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

За місяць бойової роботи на передовій бійцям ЦСО «А» вдалося уразити чотири російських танка, бойову броньовану машину та 155-мм гаубицю «Мста-С», пише Правда з посиланням на УСБУ в області.

Крім того, спецпризначенці СБУ спалили спостережний пункт рашистів, з якого відбувалося коригування ворожого вогню.

Технології, точний розрахунок, злагодженість та професійна майстерність дозволяють бійцям СБУ щодня скорочувати кількість ворожої техніки та піхоти на фронті.