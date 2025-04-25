Івано-Франківські спецпризначенці СБУ уразили чотири російських танка та спалили спостережний пункт рашистів

Оператори ударних дронів СБУ Івано-Франківська продовжують завдавати втрат окупантам на Донеччині.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
За місяць бойової роботи на передовій бійцям ЦСО «А» вдалося уразити чотири російських танка, бойову броньовану машину та 155-мм гаубицю «Мста-С», пише Правда з посиланням на УСБУ в області.
Крім того, спецпризначенці СБУ спалили спостережний пункт рашистів, з якого відбувалося коригування ворожого вогню.
Технології, точний розрахунок, злагодженість та професійна майстерність дозволяють бійцям СБУ щодня скорочувати кількість ворожої техніки та піхоти на фронті.