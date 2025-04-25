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У лікарні від поранень помер військовий з Франківщини Михайло Піварчук
Диван на коліщатках в темній вітальні

У лікарні від поранень помер військовий з Франківщини Михайло Піварчук

Автор: Олег Мамчур
25/04/2025 13:30
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21 квітня 2025 року, перебуваючи на лікуванні після важкого поранення, відійшов у вічність військовослужбовець, солдат Михайло ПІВАРЧУК — житель селища Отинія.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Отинійської громади.

Михайло, 1993 року народження, ніс службу у військовій частині А4699. Отримавши поранення під час виконання бойового завдання, він мужньо боровся за життя, однак, попри зусилля лікарів, помер перебуваючи у лікарні.

Його серце зупинилося, але подвиг — житиме вічно. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Нехай пам’ять про його мужність, відданість та жертовність буде вічною.

Про дату зустрічі та поховання буде повідомлено окремо.