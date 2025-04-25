Форми оправ: найпопулярніші варіанти

Сонцезахисні окуляри — це вже давно не просто про захист від сонця, а про самовираження, акценти й стиль. У модних лінійках провідних брендів дизайнерські рішення вражають різноманіттям: колірні поєднання, текстури, незвичні матеріали й декоративні деталі додають характеру кожній моделі.

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Проте серед цього модного розмаїття чітко вирізняються кілька форм оправ, які вже стали іконами стилю. Вони залишаються актуальними незалежно від сезону — завдяки своїй універсальності, впізнаваності та здатності вдало доповнювати найрізноманітніші образи.

Геометричні форми оправ

Оправи за формою ділять на кілька різновидів:

Квадратні. Такі окуляри часто називають «вайфарерами», насправді їхня форма трапецієподібна. Круглі. Мають безліч варіацій і назв: «тішейди», «леннони», «оззі», «сови» та «кроти». Є також жіночий варіант з великими круглими лінзами — ця оправа для окулярів відома як «бабки». Краплеподібні. Окуляри відомі як «авіатори», це один із найпопулярніших типів. Їх також можуть називати «краплями» або «пілотами». Моделі відзначаються тонкою металевою оправою та великими лінзами, забезпечують гарний захист від сонця. Вузькі та витягнуті. Їх ще називають футуристичними.

Окуляри з цими типами оправ випускають для чоловіків і жінок. Моделі можуть бути будь-яких кольорів, мати різну ширину та дизайн, однак основні геометричні риси залишаються впізнаваними.

Оригінальні форми окулярів

Деякі оправи мають настільки креативний дизайн, що їхній вигляд важко описати одним словом. Проте вони добре відомі, і ви, напевно, не раз їх бачили. Основні з них:

Панто. Це моделі з круглою нижньою частиною та трохи загостреним верхом. Вони популярні завдяки чудовому огляду. Маски. Окуляри з однієї великої цільної лінзи. Вважаються спортивними моделями, але часто зустрічаються в модних образах. Клабмастери. Також відомі як «броулайнери», характеризується округлими лінзами з потовщенням оправи зверху, що нагадує брови. Ці моделі з широкими верхніми лініями стають усе більш популярними, підкреслюючи індивідуальність. «Котяче око». Форма окулярів має звужені зовнішні кути, що дістають до скронь. Такі оправи також називають «лисичками» або «метеликами». «Лоліта». Найекстравагантніший варіант у вигляді двох великих сердець.

Також варто згадати про спортивні моделі, які мають аеродинамічну форму, що забезпечує зручність та надійність під час активних занять.

Розпізнати різні типи оправ і запам’ятати їхні назви нескладно. Тепер під час купівлі сонцезахисних окулярів ви зможете впевнено називати модель замість того, щоб просити «ті кругленькі, квадратні тощо».

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