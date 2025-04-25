У Підмосков’ї через вибух автомобіля загинув високопоставлений російський військовий

У підмосковному районі Балашиха (росія) через вибух автомобіля загинув заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу російської армії Ярослав Москалик.

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Про це повідомляють російські Telegram-канали Shot та Mash, пише Правда.

Автомобіль вибухнув сьогодні вранці, його було припарковано біля житлового будинку в мікрорайоні Авіаторів. Як пише видання «Агентство», район спочатку був запланований як квартал для військових пенсіонерів.

Точна кількість загиблих невідома – повідомляють про одну та дві жертви.

За непідтвердженою інформацією, загиблий Москалик проходив повз автомобіль у момент вибуху. Автомобіль не належав йому.

За інформацією ЗМІ, в автомобілі було встановлено вибуховий пристрій, начинений уражальними елементами.