Що подивитись на вихідні: ТОП-5 фільмів на вечір

Серед наступної підбірки фільмів кримінальні драми та трилери, які підкорюють глядача відмінною грою улюблених відомих акторів. Не зважаючи на шалені пригоди, які трапляються з головними героями протягом фільму, все ж залишається хороший “післясмак” із закінченням перегляду.

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“Легкі гроші”

Грошики, які “звалилися з неба” не робили ще нічиє існування спокійнішим і щасливішим. Швидше лише погіршували життя своїх раптових власників. Але люди, всупереч всім забобонам, продовжують прагнути заволодіти «випадковим» статком.

Наживши боргів та інших грошових негараздів, подружжя Том і Анна очам своїм не вірять, коли знаходять в квартирі померлого сусіда сумку з грошима. Сума, що зберігається там, «з лишком» покриє їх кредити і забезпечить довічне безбідне існування де-небудь на сонячних і теплих берегах. Природно, що героям фільму «Легкі гроші» в голову не можуть спасти думки про з’ясування, кому насправді може і повинна належати настільки «кругленька» сума. Явних власників «на горизонті», на щастя, не намічається. Але тільки поки гроші не знайшли своїх нових панів. Варто лише Тому і Анні прибрати цей «скарб» до рук, як з’ясовується, що все здобуте слід віддати. Ну а якщо парочка відмовиться це зробити, то миттєво загине, адже господарі випадково придбаних грошей – страшні вихідці з безпринципного і жорстокого злочинного світу …

“Толкін”

Герой фільму «Толкін» – чоловік, безсумнівно, великий, тому що тільки він міг створити історію, яка змушувала людей по всьому світу забути про те, хто вони, і ставати ельфами, гномами, а можливо і хоббітами …

Але ж колись великий професор був сиротою і шкільним вигнанцем – але саме в групі таких же ізгоїв він зміг знайти не тільки дружбу і любов, а й, врешті-решт, самого себе. Він щасливий, але потім в його життя вривається Перша світова, яка стає загрозою не тільки для великого світу, а й для маленького світу самого Толкіна, його братства. Молодий британець йде воювати, і щоб хоча б на час забути про те, де він знаходиться насправді, він починає придумувати історії про далеке і прекрасне Середзем’я.

А ще він з самого дитинства був одержимий мовою – і навіть придумав свою власну. Але саме зустріч з Едіт, яка стала для нього музою і вірною супутницею, була тим моментом, який перевернув його життя.

Подорож одного з найфеноменальніших діячів літератури почалася.

“Брейвен”

Дія фільму Брейвен (“Braven”) розгортається в провінції Ньюфаундленд, Канада. У центрі сюжету опиняється власник невеликої лісозаготівельної компанії Джо Брейвен – старанний сім’янин, який проводить більшу частину вільного часу з сім’єю, а також турботливий син, який доглядає за літнім батьком, що страждає деменцією, що розвилася в результаті нещасного випадку на роботі.

Одного разу його спокійне розмірене життя порушує група озброєних найманців, що представляє інтереси безжальних і вкрай небезпечних наркоторговців. Ось тільки бандити зовсім не очікували зустріти в лісовій глушині справжнього дикого звіра, готового на все, заради безпеки рідних і близьких йому людей.

“Найп’янкіший округ у світі”

У США часів Великої депресії брати Бондурант займалися забороненим продажем алкоголю. Бізнес мав успіх, адже що заборонено — має попит. У братів абсолютно різний характер. Кожен має своє ставлення до роботи, свою мотивацію і бажання. Але всі вони хочуть кращого життя. І в момент, коли мрії ось-ось зможуть стати реальними, вони стикаються з непростими перешкодами. Місцева влада мирилася з їх діяльністю і самі мали від неї вигоду. Але все змінюється з приїздом до міста маршала Чарлі Рейка.

“Сліпа удача”

Молодий фінансист Річі Ферст ще недавно був перспективним співробітником успішної компанії, але прийшла криза, і компанія лопнула. Залишившись ні з чим наш герой поступив в Принстон на фінансовий. Але для оплати навчання хлопцеві потрібні чималі гроші, яких у нього немає. Тому Річі вирішує йти ва-банк і ставить всі свої накопичення на партію в покер. Річі — син професійного гравця — з дитинства навчився прораховувати ходи. Він не сумнівався в успіху, але програв. Скориставшись своїми знаннями математики, він приходить до висновку, що за тим кінцем монітора сидів шулер. Намагаючись добитися справедливості, він летить в Коста-Ріку до власника шахрайського онлайн-казино, і це назавжди змінює його життя.