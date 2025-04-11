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Засуджено луганчанина за співпрацю з окупантами.
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську до 15 років за ґратами засуджено луганчанина, який воював на боці окупантів

Автор: Оксана Марушкевич
11/04/2025 12:12
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За публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав мешканця Луганщини винуватим у коларабоційній діяльності (ч.7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд також позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

“Прокурори в суді довели, що громадянин добровільно перейшов на бік окупантів, вступивши до лав псевдоправоохоронного органу на Луганщині. У 2020 році він підписав контракт та був зарахований до складу саперно-інженерної роти так званої «народної міліції лнр».

На боці ворога він здійснював окупацію українських територій, облаштовував блокпости та фортифікаційні укріплення позицій”, – йдеться у дописі

З початком повномасштабного вторгнення учасник нзф приймав участь у боях проти підрозділів Збройних сил України на Донеччині.

У травні 2023 року українські військові припинили його злочинні дії під час бойового зіткнення неподалік Білогорівки. Наразі засуджений перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Івано-Франківській області.