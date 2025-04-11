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Франківські патрульні виявили нетверезого 23-річного, який порушував ПДР

Автор: Оксана Марушкевич
11/04/2025 11:59
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Ще одного водія, позбавленого права керування, що перебував напідпитку виявили патрульні.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

“Екіпаж патрульних отримав виклик з приводу порушення ПДР автомобілем Ford.

Спілкуючись з 23-річним керманичем, інспектори помітили у нього ознаки сп’яніння. Пройти освідування водій відмовився”, – йдеться у дописі.

Окрім того, під час перевірки документів патрульні встановили, що кермувальник позбавлений права керування.

Патрульні склали на громадянина адміністративні матеріали за ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан спʼяніння) та за ст. 126 (Керування транспортним засобом особою позбавленою такого права) КУпАП.

Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе.