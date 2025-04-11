У Франківську перевірили заклад харчування, відвідувачі якого потрапили в інфекційну лікарню

В Івано-Франківську перевірили заклад харчування, троє відвідувачів якого 4 квітня потрапили до обласної інфекційної лікарні. У ресторані не знайшли збудників захворювання.

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Про це у коментарі Суспільному повідомила заступниця генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус.

За її словами, двох студенток та одного чоловіка екстрено госпіталізували в Івано-Франківську обласну інфекційну лікарню з попереднім діагнозом — гастроентероколіт. Вони були у стані середньої тяжкості.

“9 квітня в лікарні підтвердили, що в одного пацієнта — гастроентероколіт невстановленого генезу. Ще у двох — інфекція, викликана бактерією Serratia liquefaciens 10⁵ КУО. Це — умовно-патогенна флора, відноситься до родини Enterobacteriaceae. Збудник передається через брудні руки, рідко коли може викликати захворювання”, — пояснила Тетяна Джус.

4 квітня фахівці обласного центру контролю і профілактики хвороб взяли проби в закладі харчування, який напередодні відвідували пацієнти. За словами Тетяни Джус, там відібрали зразки води, змивів та продуктів, а також перевірили 12 працівників — кухарів та офіціантів.

“У жодному із результатів досліджень не виявлено патогенної або умовно-патогенної мікрофлори, яка могла б спричинити захворювання. Тобто джерело та фактори передачі не підтверджені. Ймовірною причиною виникнення захворювання могло послужити недотримання особистої гігієни потерпілих”, — розповіла заступниця генерального директора Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Що передувало

В Івано-Франківську 7 квітня поліцейські почали перевірку через порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Цю інформацію Суспільному підтвердив керівник сектору комунікації поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків.

Напередодні у низці локальних Telegram-каналах писали про масове отруєння в одному з ресторанів Івано-Франківська.